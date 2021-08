Zum 16. Mal findet das Festival IBUG statt, das mit seiner Abkürzung für "IndustrieBrachenUmGestaltung" steht und genau das zum Ziel hat. Diesmal zieht in die seit den 1990er-Jahren geschlossenen Buntpapierfabrik in Flöha wieder Leben ein – künstlerisches Leben. Auf dem Gelände mit verrosteten Rohrleitungen, übriggebliebenen Papierrollen und verlassenen Produktionshallen wirken die nächsten drei Wochen insgesamt 60 Maler, Street-Art-Künstlerinnen und Medienkünstler. Drei Stockwerke mit schätzungsweise 5.000 Quadratmetern warten auf sie. Entstehen sollen neben Street-Art auch Installationen, Skulpturen und Murals.

Der Illustrator Robert Deutsch aus Leipzig ist zum dritten Mal dabei. Er streicht eine Wand mit Pigmenten, die er in der Fabrik gefunden hat. "Ich habe diese ganzen Pigmente und Papierrollen in der Fabrik entdeckt und ich dachte mir: das sind die Dinge, die ich aufgreifen will." Und zwar in einem Bild, in dem aus einem Wald an der Wand dann schließlich die Papierrollen im Fabrikgebäude herausrollen.