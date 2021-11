Was dem Politiker vor allem zur Werbung dient, gilt Christian Philipsen, dem Generaldirektor der Kulturstiftung, als fulminantes Nachschlagewerk. Hier werden Alle 19 Liegenschaften der Stiftung nicht nur mit zahlreichen Fotos, sondern auch mit wissenschaftlich fundierten Texten abgebildet. Philipsen verweist darauf, dass es ihnen darum ging, "zu zeigen, was in diesen 25 Jahren als Aufgabe der Kulturstiftung erhalten, geschaffen, entwickelt wurde. Zum anderen ging es uns darum, die Geschichte aller Standorte zu präsentieren – und dabei so ganz en passant auch 1200 Jahre Kulturgeschichte Sachsen-Anhalt zu erzählen.

Es gibt in dem Buch detailreiche Ausführungen, die gerade dann besonders spannend werden, wenn sie Verbindungslinien zu den Orten untereinander und auch zur deutschen Geschichte erzählen. In Leitzkau, Jerichow und Havelberg geht es beispielsweise um die Christianisierung durch die Prämonstratenser. Und das Schloss Plötzkau steht exemplarisch für die deutsche Kleinstaaterei im 18. Jahrhundert. Philippsen erläutert: "Da kommt dann ein Fürst hin, der jetzt eine Linie begründet und baut dort auf einmal so ein altes Schloss aus zu einer barocken Residenz. Das ist eine ganz kurze Zeit und danach verfällt es wieder und wird erst eigentlich im zwanzigsten Jahrhundert wiederentdeckt."

Die Heilige Katharina im goldenen Sonnenlicht Bildrechte: Janos Stekovics für Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Gerade die weniger bekannten Orte machen neugierig, auch wegen der außergewöhnlichen Fotografien. Beispielsweise die Konradsburg im Abendlicht, die Eckartsburg im malerischen Grün. Obwohl der Fotograf und Verleger Janos Stekovics bei all seinen Reisen durchs Land schon zwei Millionen Bilder archiviert hat, ist es ihm gelungen mit viel Geduld und Glück geradezu spektakuläres einzufangen. So wie im Magdeburger Dom, von dem er jetzt weiß, dass die Figur der Heiligen Katharina am 24. April und Ende Oktober, für ein, zwei Tage nach 16 Uhr durch die Sonne in eine Lichtstimmung getaucht wird, die sie in eine goldene Frau umwandelt.



Auch der Halberstädter Domschatz wird in dem Bildband geradezu funkelnd ins Bild gebracht. Im Kloster Hamersleben sieht man bisher kaum wahrgenommene Malereien hinter einem Orgelprospekt und im Jagdschloss Letztlingen stehen sich zwei ausgestopfte Wildscheine mit fletschenden Zähnen gegenüber. All das entzückt und inspiriert, sich weiter in die Texte zu vertiefen.