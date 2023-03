Zum Internationalen Frauentag 2023 am 8. März plant die Kulturszene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele interessante Veranstaltungen, die sich rund um Frauenrechte, Feminismus und Gleichberechtigung drehen: In Leipzig erklärt eine Führung im Alten Rathaus, welche Frauen die Geschichte der Stadt geprägt haben, das Zeitgeschichtliche Forum zeigt den Dokumentarfilm "Uferfrauen" über lesbische Liebe in der DDR.

Das Schloss Köthen erklärt, wie Frauen in früheren Zeiten am Hof gelebt haben, und in einer Ausstellung in Halle gibt es historische Plakate zum Frauentag zu sehen. In Chemnitz und Zwickau sind Vorträge und Workshops geplant, im Dresdner Zwinger ein Frauentagskonzert, und das Zuse-Museum Hoyerswerda präsentiert Frauen in der Computergeschichte.