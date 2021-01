Von der Bronzezeit geht es dann ins Mittelalter: Zuerst in Merseburg, denn dort wurde vor 1.000 Jahren der Dom geweiht, einer der bedeutendsten Kathedralbauten Deutschlands und Lieblingsort des einzigen heiliggesprochenen Kaiserpaars, Heinrich II. und Kunigunde. Daran möchte man mit einem ganzen Festjahr erinnern, sagt Stiftkustos Holger Kunde: "Unser Ziel ist es, so viele Menschen wir möglich mit diesem wunderbaren Dom in Beziehung zu bringen, dass sie ihn als Symbol anerkennen für Kulturgeschichte. Deswegen sind wir so daran interessiert, ein Fest auf die Beine zu stellen, was ganz Merseburg, aber auch die Region auf den Dom aufmerksam macht. Wir machen tolle Veranstaltungen, gemeinsam mit der Stadt, der Hochschule und Vereinen natürlich."