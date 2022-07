Die 30. Kulturarena Jena startet am Mittwoch traditionell mit Sommertheater open air. An fünf Abenden steht das Kleingartenspektakel "Miniathüringen" auf dem Programm und widmet sich den kleinen Oasen inmitten der Stadt.

Dort ließe sich Ruhe und Erholung finden, wenn da nicht die Nachbarn wären, wie das niederländische Theaterteam "Wunderbaum" in dem Stück enthüllt. Pikante Geschichten, recherchiert in Jenaer Biotopen, werden aus der Perspektive von Gartenzwergen auf die Bühne gebracht, voller Witz und mit Musik, wie die Veranstalter versprechen. Mit der Inszenierung verabschiedet sich "Wunderbaum" nach vier Jahren der künstlerischen Leitung am Theaterhaus aus Jena. Die Idee zum Stück hatte Schauspieler Leon Pfannenmüller.