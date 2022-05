Hier geht es ans Eingemachte: In der zoologischen Nasssammlung der Uni Jena werden seit über 150 Jahren exotische Tiere in Flüssigkeiten eingelegt, um sie besser erforschen zu können. So werden sie über hunderte Jahre haltbar gemacht. Die gläserne Datenbank des Phyletischen Museums will nicht nur spektakuläre Tiere vorstellen, sondern auch ihre Verwandtschaft untereinander aufzeigen. Einen faszinierenden Einblick in die Evolution bekommen Sie hier in einer rund halbstündigen Führung.