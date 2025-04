Am Wochenende locken die Temperaturen in den Garten, um die ersten Frühjahrsarbeiten anzugehen. Und viele Kulturangebote in der Region in Theatern, Konzerthäusern und Museen. Wir empfehlen, sich tagsüber bei der Gartenarbeit nicht zu sehr zu verausgaben, damit am Nachmittag oder Abend noch genügend Energie für den Kulturgenuss bleiben. Folgen Sie uns nach Jena, Bautzen und Magdeburg und lassen Sie sich überraschen, zum Nachdenken und Staunen bringen. Das sind unsere Tipps: