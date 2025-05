Denken wir an Medien, so kommen uns vermutlich zuerst Radio und Zeitung, Online-Medien und vielleicht das gute alte Buch in den Sinn. Dass die Geschichte der Medien aber schon sehr viel früher beginnt, zeigt die Dauerausstellung "Zeichen – Bücher – Netze: Von der Keilschrift zum Binärcode" in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Pünktlich zum Internationalen Museumstag am Sonntag lädt die DNB im Rahmen der Ausstellung zu einer Führung durch insgesamt 5.000 Jahre Mediengeschichte ein. Von frühen Kommunikationsformen, Schriftsystemen und mit dem Kerbholz geprägten Erinnerungstechniken bis hin zu modernen Medieninnovationen wird hier die Geschichte der Menschheit greifbar.