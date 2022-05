Ein historischer Ort

Bereits 1924 entwickelte das Unternehmen Carl Zeiss ein Gerät, um einen Sternenhimmel zu projizieren. Zehntausende besuchten die Vorführungen in der provisorischen Kuppel auf dem Dach der Werkhallen: das Wunder von Jena. Nach Bauten in Wuppertal, Leipzig und Bremen wurde 1926 auch in Jena ein festes Planetarium eröffnet. Im Gegensatz zu den anderen werden hier noch heute Vorführungen in die Weiten des Weltalls gezeigt. Damit ist Jena die Heimat des ältesten noch betriebenen Planetariums der Welt – übrigens immer noch mit Technik aus dem Hause Carl Zeiss. Ein Denkmal auf dem Johannisplatz in Jena erinnert an den Mechaniker Carl Zeiss aus Weimar, der eine der bedeutendsten Firmen für Optik gründete. Die Zeiss-Technik wird auch im Planetarium Jena verwendet. Bildrechte: IMAGO / Schöning

Den Sternenhimmel entdecken

In den meisten Städten sind wegen der vielen Lichter nur noch die hellsten Sterne zu sehen. Die Milchstraße, nach der unsere Galaxie benannt ist, bleibt meist im Verborgenen. Im Planetarium jedoch kann die Nacht in seiner ganzen Pracht strahlen: In einigen Vorstellungen wird der aktuelle Sternenhimmel über Jena gezeigt und erklärt. In anderen Vorführungen können große und kleine Fans des Weltalls bis in weitere Fernen des Universums vordringen und Asteroiden und Schwarze Löcher erkunden.

Was ist ein schwarzes Loch? Auch das können Besucherinnen und Besucher im Planetarium Jena erfahren. Bildrechte: NASA/CXC/M.Weiss

Besondere Konzerte erleben