Bereits 1924 entwickelte das Unternehmen Carl Zeiss ein Gerät, um einen Sternenhimmel zu projizieren. Zehntausende besuchten die Vorführungen in der provisorischen Kuppel auf dem Dach der Werkhallen: das Wunder von Jena. Nach Bauten in Wuppertal, Leipzig und Bremen wurde 1926 auch in Jena ein festes Planetarium eröffnet. Im Gegensatz zu den anderen werden hier noch heute Exkursionen in die Weiten des Weltalls unternommen. Damit ist Jena die Heimat des ältesten noch betriebenen Planetariums der Welt – übrigens immer noch mit Technik aus dem Hause Carl Zeiss.

Ein Denkmal auf dem Johannisplatz in Jena erinnert an den Mechaniker Carl Zeiss aus Weimar, der eine der bedeutendsten Firmen für Optik gründete. Die Zeiss-Technik wird auch im Planetarium Jena verwendet. Bildrechte: IMAGO / Schöning