Dass es im Märchen aber ganz schön zur Sache gehen kann, sehen wir an "Hänsel und Gretel". Da werden Kinder im Wald ausgesetzt, gemästet, gefressen. Die Eltern leben mehr als prekär und die Hexe führt ein selbstbestimmtes Leben im Wald. Oder? Ja, was denken wir denn heute über diese Märchenwelt? Was war das für eine Familie in der Besenbinderhütte, und welche Traditionen sind noch zeitgemäß?