Auf der Burg Posterstein im Altenburger Land geht es in den Herbstferien ums Essen: Was aßen die Rittersleute oder Bauern im Mittelalter? Welche kuriosen Tiere landeten wirklich im Kochtopf? Gab es in "Theegesellschaften" tatsächlich nur Tee? Die Teilnehmer*innen des Herbstferien-Programms können vom 30. September bis 15. Oktober spannende Rätselfragen wie diese lösen. Außerdem ist in den Schulferien "Die Kinderburg" geöffnet: In der interaktiven Familien-Ausstellung können junge Besucher*innen herausfinden, wie Kinder im Mittelalter lebten oder was ein Kettenhemd wiegt.