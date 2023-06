Das Lindenau-Museum Altenburg bietet ein großes Programm kreativer Ferienkurse an. So können Kinder ab 9 Jahren in einem dreitägigen Workshop aus Geräuschen der Natur und Stimmen ein eigenes Hörspiel aufnehmen und schneiden. In anderen mehrtägigen Workshops entstehen farbige Holzschnitte oder es werden mit 3D-Druckern Spielfiguren, Würfel oder ganze Spiele hergestellt. Wer lieber klassisch malt und bastelt, hat vielleicht Freude am Gestalten eines Kakaoservice. Darüber hinaus plant das Museum noch weitere Workshops.