Auf der Heidecksburg gibt es viele Helden der antiken Sagenwelt zu sehen. Was steckt hinter den Darstellungen, was zeichnet sie aus, und warum sind sie oft nackt? Das wird bei einem Rundgang am 2. und 9. August erklärt. Anschließend können die Kinder in der Museumswerkstatt eigene Heldenfiguren fertigen.