Auch im Sommer zeigt das Zeiss-Planetarium täglich informative und unterhaltende Shows. Natürlich geht es um den Blick in den Himmel beziehungsweise in das Weltall. Doch Shows wagen auch den Blick durch die Zeiten, unter anderem zurück zu den Sauriern oder nach vorn in eine spekulative Zukunft. Etwas fantastischer wird es, wenn Mia die Geheimnisse des Globus erkundet, ein Hamster sich in die Lüfte schwingt oder die Kinderbuchfiguren der Olchis durch das All reisen.