Sie lebten in ihrem Haus mit vielen Tieren zusammen, um sie so aus nächster Nähe beobachten zu können. Diesen Tieren begegnet man in einer liebevoll arrangierten Schau: Zum Beispiel einem Pavian auf der Biedermeiercouch oder der Katze am alten Kachelofen. Die Ausstellung verbindet sinnvoll interaktive Informationsvermittlung mit Gegenständen aus der Zeit der Brehms und ermöglicht so einen Blick in die Lebens-und Arbeitswelt der beiden Naturforscher.