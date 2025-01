Bildrechte: imago/Westend61

Kultur für Kinder Winterferien in Thüringen: 20 Tipps für Kinder – kreativ, spannend, interessant

29. Januar 2025, 04:00 Uhr

Eine ganze Woche haben Kinder in Thüringen schulfrei: Vom 3. bis zum 8. Februar 2025 sind im Freistaat Winterferien. Damit keine Langeweile aufkommt, stellen wir spannende Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien vor: eine Führung mit der Taschenlampe durchs unterirdische Gera oder das Weimarer Archäologiemuseum, Besuche in den spannendsten Museen in Jena oder Erfurt und kreative Workshops in Rudolstadt und Sonneberg. Hier kommen 20 Tipps mit Infos zu Öffnungszeiten, Adressen und mehr.