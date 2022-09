Vom 14. bis 17. September findet in Jena zum fünften Mal das "Composé"-Festival für zeitgenössischen Zirkus und Musik statt. Nach zwei Pandemiejahren mit reduziertem Programm bietet das Festival unter dem Motto "Alle(s) im Fluss" bei dieser Ausgabe wieder die gewohnte Vielfalt an Zirkusperformances, darstellender Kunst, Artistik und Konzerten. Das Publikum kann an den vier Festivaltagen bei Workshops auch selbst aktiv werden, sei es beim Yoga am Morgen oder beim AcroDance am Nachmittag.