Gemeinsam mit dem Stolberger Ortsbürgermeister Ulrich Franke geht es Stufe für Stufe in die Höhe. Bis zur Aussichtsplattform des Josephskreuzes auf dem Großen Auerberg bei Stolberg im Unterharz. Das Wetter spielt mit, und man blickt über den gesamten Harz und das Kyffhäusergebirge. Beim Josephskreuz handelt es sich um eine architektonische Besonderheit, denn im Grunde müsste es Josephsdoppelkreuz heißen.

Viele, die vor der Eisenkonstruktion auf dem Großen Auerberg stehen, dürften sich indes an ein anderes, weltberühmtes erinnert fühlen: "Das ist so ähnlich gebaut wie der Eiffelturm. Viele sagen auch, das ist der kleine Eiffelturm. Nur dass eben oben dieses Doppelkreuz ist, und man kann über dieses Doppelkreuz noch hinaussteigen", erklärt Bürgermeister Franke.

Ein Koloss aus Eisen

"Der Turm wiegt 125 Tonnen. Misst vom Grunde bis in die Spitze 40 Meter, die obere Plattform ist in 38 Meter. 200 Stufen – mit den Steinstufen gerechnet – führen nach oben und etwa 100.000 Niete halten den Turm zusammen." Das verrät Dieter Hohmann, ein ausgesuchter Experte, was das Josephskreuz betrifft. Er kennt sich nicht nur in der langen Geschichte der Eisenkonstruktion aus, ihm sind auch die Vorläufer vertraut.

38 Meter hoch und 125 Tonnen schwer: Das Josephskreuz Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Bereits im 17. Jahrhundert steht hier ein Turm – und zwar bis 1768. Dann muss er abgerissen werden. Und so rückt Joseph Christian Ernst Ludwig Graf zu Stolberg-Stolberg in den Fokus. Der will wieder einen Turm auf dem Berg, einen Turm, der gleichzeitig Gott ehren soll. Der Graf versichert sich der Dienste eines wahrlich namhaften Baumeisters: Karl Friedrich Schinkel macht sich an die Konstruktion. Schinkel habe die Doppelkreuzform gewählt, um zu gewährleisten, dass der Turm aus jeder Richtung auch als Kreuz erkennbar ist, erklärt Hohmann. So wird 1834 ein Holzdoppelkreuz eingeweiht. Es erhält den Namen des Grafen: Josephskreuz.

Erklärtes Vorbild: Der Eiffelturm in Paris