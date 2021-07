In der Raumzeitmaschine Das betriebsälteste Planetarium steht in Jena

Das sich die Erde um die Sonne dreht, ist zwar klar. Aber so recht vorstellen, was am Himmel vor sich geht, fällt trotzdem schwer. Abhilfe schaffen Planetarien. Dort kann man Planeten zu sehen, wie sie ihre Bahnen ziehen. Seit 1926 lockt das Jenaer Sternentheater Besucher ins Dunkle. Als es am 18. Juli vor 95 Jahren eröffnet wurde, war es das zweite Planetarium auf der Welt und heute ist es das am längsten existierende.