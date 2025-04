Gerade in Zeiten, in denen sich die negativen Nachrichten nur so zu überschlagen scheinen, sind Achtsamkeit und Meditation für viele Menschen ein wichtiger Anker. Falls Sie sich schon immer mal mit dem Thema Meditation auseinandersetzen wollten oder sich damit bislang schwergetan haben: In immer mehr Städten werden inzwischen geführte Gehmeditationen oder meditative Spaziergänge angeboten. So auch diesen Samstag im Dessauer Beckerbruch und im Kühnauer Park. Für Meditationsinteressierte ist das ein toller Einstieg in die Praxis, denn erfahrungsgemäß ist die Meditation im Gehen sehr viel leichter zu erlernen als im Sitzen. Aber auch wer wenig mit Spiritualität anfangen kann, dürfte hier auf seine Kosten kommen – denn es ist eine perfekte Gelegenheit, die Natur ganz entschleunigt zu genießen.