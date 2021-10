1953 werden die Chemnitzer ungefragt zu Karl-Marx-Städtern. Dabei war der Philosoph nie in der Stadt. Knapp 90 Jahre nach seinem Tod soll er aber in die Stadt an der Chemnitz kommen: als überlebensgroße Statue. Daraus wird am Ende nur ein Kopf, volkstümlich "Nischel" genannt. Eingeweiht wird Chemnitz' populärstes Fotomotiv vor 50 Jahren, am 9. Oktober 1971.