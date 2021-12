Ulrike Köhler von der Jesus-Bruderschaft erinnert sich genau an den Umzug, der allein zehn Monate gedauert hat: "Nach der Expo 2000 in Hannover ist der Kubus in Einzelteile zerlegt und nach Thüringen gebracht worden." Am Ortsrand sei extra eine Schotterstraße für die großen Transporter entstanden. Die größte Herausforderung ist die Lagerung der Teile gewesen. Die ersten in Hannover abgebauten Teile seien die letzten gewesen, die beim Wiederaufbau in Volkenroda gebraucht wurden.