Ob bei einer Führung oder auf eigene Faust – die Oberburg bietet Kulturinteressierten nicht nur einen beeindruckenden Ausblick, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, Geschichte hautnah zu erleben. So kann man hier unter anderem mit einem Erlebnisfernrohr in 3D und Farbe einen Blick zurück in die Zeit vor der Zerstörung werfen oder über QR-Codes auf dem eigenen Smartphone zahlreichen Hörbeiträgen, vom Gefangenen im Lochgefängnis oder einem mittelalterlichen Gelage lauschen. Technisch raffiniert und mit viel Humor gestaltet, zieht sich die Ausstellung bis in den benachbarten Amtsgarten hinein, der mit seiner besonderen Atmosphäre ebenfalls einen Besuch wert ist.



Wer also Kultur in Halle für kleines Geld erleben möchte, findet in der Kombination aus Burg Galerie und Oberburg Giebichenstein das perfekte Duo: Kunst und Geschichte, modern und klassisch, alles nur einen Spaziergang voneinander entfernt.