Ganz im Westen Thüringens liegt das Erlebnisbergwerk Merkers. Die Region zwischen Bad Salzungen und Bad Hersfeld in Hessen ist von der Tradition des Kalibergbaus geprägt. Besucher können in Merkers im Rahmen von Führungen in die Tiefe reisen und unter anderem den größten untertägigen Schaufelradbagger der Welt sowie eine Kristallgrotte mit Salzkristallen von bis zu einem Meter Kantenlänge bewundern. Eine weitere Besonderheit ist der Konzertsaal des Erlebnisbergwerks. In dem Großbunker, etwa 500 Meter unter der Erdoberfläche, finden Konzerte mit ganz besonderer Akustik statt.