Ein stillgelegter Bahnhof wird in Leisnig zum kulturellen und persönlichen Hoffnungsort. Für vier junge, internationale Musikerinnen und Musiker, die aus Tübingen, Iran, Israel stammen, amerikanische Wurzeln haben und schon in Brasilien, Japan und Australien gelebt haben, wurde ausgerechnet dieser Platz in der sächsischen Provinz zur Liebe auf den ersten Blick. Auf der Suche nach einem Ort, wo sie zusammen mit Freunden Musik machen und andere dazu einladen können, fanden sie das verfallende Bahnhofsgebäude in Leisnig an der Mulde, 1.500 Quadratmeter Neo-Gotik mit noch immer bestehendem Zuganschluss auf den Gleisen.