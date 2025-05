Über die Autorin Die Autorin (Jahrgang 1974) ist den größten Teil ihrer Kindheit in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen. Mit Eintritt der Volljährigkeit verließ sie schlagartig Chemnitz, um dann 2005 reumütig zurückzukehren – aus rein familiären Gründen versteht sich. Damit gehört sie der krassen Minderheit der Chemnitz-Rückkehrer an. Was sie an ihrer Heimatstadt mag? Die Menschen natürlich, das Schocken, die Fachwerkhäuser am Schloßteich und das Gebäudeensemble am Theaterplatz.