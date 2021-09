Auf!" – so heißt nach den vielen pandemiebedingten Schließungen das Motto für die Magdeburger Kulturnacht am Sonnabend, an der rund 300 Künstlerinnen und Künstler in der ganzen Stadt mitwirken.

Um die Welt gepicknickt wird bei Musik und Spielen im In:takt in der Innenstadt. Im Forum Gestaltung gibt es ein vollgepacktes Programm mit Klassik, Jazz und chinesischen Traditionals sowie Lesungen. Grafik, Fotografie und Malerei von Studierenden des Instituts für Industrial Design an der Hochschule Magdeburg-Stendal zeigt das schauWerk. Im werk4 öffnen die Künstler-Ateliers (Q-Hof), die Schau "…und der Wald" mit Glaskunst, Ölmalerei und Naturfotografie sowie ein Schattentheater.

Band "Betty Oh Boy" kommt auf den Moritzplatz Bildrechte: Kultur + Kommunikation Mirko Stage

Taiga Tunes & Soviet Grooves bringen Apparatschik in die Sudenburger Feuerwache. Gezeigt wird dort auch Kunst von Inhaftierten und Patientinnen der Justizvollzugs- und Maßregelvollzugsanstalten im Land. Abgetanzt wird in den OLi-Lichtspielen in Magdeburg-Stadtfeld. Dort gibt es Schnupperkurse in Charleston, Lindy Hop und Balboa. Sphärisch wird es mit dem Berliner Ambient-Trio Ausklang in der Kapelle auf dem Westfriedhof oder beim Mitternachts-Orgelkonzert in der Ambrosiuskirche.