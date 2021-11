Der Film "The Cars We Drove into Capitalism" ist eine munter montierte Sammlung von Auto-Biografien aus sozialistischer Produktion. In "The Fourth Would" verwandelt ein stotternder Junge eine iranische Küche in eine fantastische Welt. Und im Animationsfilm "In Nature" geht es mit viel Witz um zoologische Launen in Gender- und Sexualitätsfragen. Kurzum: Die Auswahl an Dokumentarfilmen des DOK-Filmfestivals 2021, die vom 1. bis zum 14. November per Video-on-Demand gestreamt werden, ist groß. Rund 70 Filme sind für zwei Wochen deutschlandweit verfügbar und holen das Filmfestival noch einmal ins Wohnzimmer.