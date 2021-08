Das Prinzip des KunstBUS ist denkbar einfach: Ein Bus pendelt zwischen mehreren Stationen hin und her und bringt seine Fahrgäste zu bekannten – oder auch mal weniger bekannten – Kulturorten, die dann wiederum zum Entdecken einladen: mit Ausstellungen, Konzerten, Tanz und Theater. Doch auch die Fahrten im KunstBUS selbst sind ein kulturelles Erlebnis, denn im Fahrzeug sitzen immer auch Musiker, die auf der Strecke Livekonzerte geben. Etwa 30 Kilometer ist die Strecke lang, auf der der KunstBUS seine Gäste in diesem Jahr hin- und hershuttelt.

Im KunstBUS gibt es gleich was auf die Ohren – die Fahrt bereichert ein musikalisches Programm Bildrechte: Uwe Nimmrichter

Insgesamt sechs Stationen fährt der KunstBUS an, dazu gehören in Hoyerswerda die Kulturfabrik und das Stadtmuseum im Schloss, wo am KunstBUS-Wochenende die Schriftstellerin Brigitte Reimann im Mittelpunkt steht. Aber auch das ZUSE-Computermuseum öffnet seine Türen für die KunstBUS-Insassen und bietet eine spielerische Entdeckungsreise von A wie Android bis Z wie Zuse, dem Erfinder und Computerpionier Konrad Zuse, der in Hoyerswerda zur Schule ging.