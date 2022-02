Spuren in Pobles von Thomas Mann bis Friedrich Nietzsche

Vor einem halben Jahr musste man sich noch durch hohes Gebüsch kämpfen. Jetzt ist der einstige Friedhof freigeräumt und erfolgreich wurden erste Gelder eingeworben, immerhin 85.000 Euro kamen zusammen, die nun in eine erste Notsicherung gesteckt werden. Für die Umsetzung des großen Kunsthallen-Plans braucht es jedoch größere Summen.

Aber womit überzeugt man potenzielle Geldgeber? Beispielsweise mit Nietzsche, der im Nachbardorf Röcken geboren wurde. Dessen Großvater David Ernst Oehler war in Pobles Pfarrer, sein Grabstein ragt als letzte Erinnerung an den einstigen Friedhof wie ein einsamer Zahn aus der nun freigeräumten Fläche um die Kirche. Für Klein-Friedrich war der Vater seiner Mutter ein wichtiger Ankerpunkt, "weil er in einer schwierigen Zeit nach dem Tod des Vaters der wesentliche kulturelle und literarische Impulsgeber war." An den Großvater von Friedrich Nietzsche, der in Pobles als Pfarrer tätig war, erinnert bis heute ein Grabstein. Bildrechte: Theo M. Lies

Einzigartige Kulturlandschaft rund um Lützen

Doch darauf allein wolle man sich nicht verlassen. Lüder Laskowski weitet den Horizont, spricht von einer einzigartigen Kulturlandschaft rund um Lützen, die jahrhundertelang auch immer Schauplatz europäischer Geschichte war. Die hohe Dichte historischer Orte ringsum spricht Bände: 30-jähriger Krieg mit der Gustav Adolf Gedenkstätte in Lützen, Napoleons letzte siegreiche Schlacht vor seinem Untergang bei Großgörschen, der Reiseschriftsteller Seume ist in Poserna geboren und Nietzsche in Röcken – alles nur einen Steinwurf von einander entfernt und bereit für eine intelligente Vernetzung.

Am Rande von Braunkohlegruben liege Pobles nun auch noch im Epizentrum gegenwärtiger großer Veränderungen: Stichwort Strukturwandel. "So wie wir uns verändern und wie uns anpassen müssen an die Gegebenheiten im Blick auf die Bewohner hier in der Nachbarschaft, aber auch über den Tellerrand hinaus, genau das muss ja auch passieren bei dem anstehenden Strukturwandel." Da sei eine Kunsthalle in der tiefsten Provinz auf den ersten Blick verrückt, aber in den Auseinandersetzungen vor Ort bestens angesiedelt. Die erste Ausstellung in der zur Kunsthalle umgebauten Kirchenruine in Pobles ist für Herbst 2022 geplant. Bildrechte: Theo M. Lies

Erste Ausstellung in der Kunsthalle für Herbst 2022 geplant