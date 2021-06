Diese verschwand nach dem Krieg, wie Egerer zu berichten weiß: "Als der Krieg vorbei war, waren kurz die Alliierten hier. Und danach dann die Sowjetarmee. Die haben ein paar Jahre hier residiert und keiner wusste so richtig, was mit der hochbedeutenden Kunstsammlung passiert ist. die haben die natürlich mitgenommen. Das ist so ein richtiger Kriminalfall entstanden. Im Verwaltergebäude ist der ganze Keller ein Tresor. Der belüftet war. Und darin wurden die Kunstwerke gelagert."

Die Gemäldesammlung Krebs, darunter Werke von Monet, Van Gogh, Cezanne, befindet sich heute fast vollständig in der Eremitage in St. Petersburg. Die Skulpturen sind in alle Welt versteigert worden.

Park Holzdorf Bildrechte: BUGA Erfurt 2021 gGmbH

Auf dem Landgut Holzdorf wird Inklusion lebendig gelebt und gestaltet. So gibt es hier keinen festangestellten Gärtner, stattdessen kümmern sich Menschen mit Behinderungen um das weitläufige Gelände.



Benjamin Egerer, Fachbereichsleiter für Integrationsmanagement, koordiniert die Arbeiten in Holzdorf und sagt, man versuche nach und nach die historischen gartengestalterischen Besonderheiten des Ortes herauszuarbeiten – und sich so dem Erbe von Krebs zu nähern, das dieser in Holzdorf hinterlassen hat.



So laufen in Holzdorf zwei Dinge parallel: man kümmert sich um den verwunschenen Park, in einer eigenen, inklusiven Geschwindigkeit. Und erforscht gleichzeitig die Geschichte dieses besonderen Ortes. Ein Ort, der seine Blüte als Sommersitz eines Großindustriellen erfuhr – und nun für alle da ist.