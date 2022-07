So ähnlich geht es vielen in Lauscha. 7.000 Menschen in der Region hängen direkt vom Glas ab, sei es in der Industrie, oder im Kunsthandwerk. Auch in der benachbarten Farbglashütte, wo unter anderem Rohware für Glasbläser wie Tresselt hergestellt wird, ist die Unsicherheit groß. Der Glasofen des Mittelstandsbetriebs wurde vorzeitig in die Sommerpause versetzt, um Kosten zu sparen, denn hier haben sich die Gaspreise verfünffacht. Wann der Ofen wieder angefahren wird, ist noch offen.