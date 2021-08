Europas Kunstfestival Lausitz-Festival startet: Stars, Vielfalt und Kultur für alle

Knapp 80 Veranstaltungen an 50 Orten in der Nieder- und Oberlausitz: Vom 25. August bis 18. September 2021 findet das Lausitz-Festival unter dem Motto "Zwischensamkeit" in Sachsen und Brandenburg statt. Das Programm ist vielfältiger denn je: Von Klassikgrößen wie Opernsängerin Elīna Garanča, Geiger Gidon Kremer und Ausnahmepianistin Martha Argerich über Lesungen mit Iris Berben und Theater-Inszenierungen wie "Euro-Hamlet" an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten wie dem Telux-Gelände in Weißwasser oder der Gedenkstätte Bautzen. Ebenso spannend: Techno-DJ Dominik Eulberg vertont einen Stummfilm, und in Cottbus gibt es Spoken Word-Workshops für Schüler. Die Programm-Highlights im Überblick: