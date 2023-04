Der Name ist Programm: Das Museum ist in einer alten Pfefferkuchenbäckerei am Markt in Weißenberg untergebracht. Mehr als 400 Jahre ist das Fachwerkhaus alt, bis 1937 wurden hier Pfefferkuchen gebacken. Authentisch werden in der Pfefferküchlerei die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Zeit vom 17. bis frühen 20. Jahrhundert vermittelt. Hier kann in die Geschichte des Handwerks eingetaucht werden, Kostproben eingeschlossen.

Die Backstube mit vielen Arbeitsgeräten im Museum "Alte Pfefferküchlerei" in Weißenberg Bildrechte: dpa