Im Spielzeugmuseum wird der historische Bogen von der Gegenwart bis in die Zeit vor rund 170 Jahren geschlagen. Immerhin reichen die ältesten Stücke bis bis auf das Jahr 1850 zurück. In dem Görlitzer Museum gibt es alles, was einst Kinderherzen höherschlagen ließ, von winzigen Pferdefuhrwerken bis hin zum lebensgroßen Bergmann. Die Dauerausstellung lässt mit DDR-Spielzeug bei Erwachsenen Nostalgie aufkommen. Sehenswert ist auch die vier Quadratmeter große Miniaturlandschaft unter Glas.

Der Name ist Programm: Das Museum ist in einer alten Pfefferkuchenbäckerei am Markt in Weißenberg untergebracht. Mehr als 400 Jahre ist das Fachwerkhaus alt, bis 1937 wurden hier Pfefferkuchen gebacken. Authentisch werden in der Pfefferküchlerei die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Zeit vom 17. bis frühen 20. Jahrhundert vermittelt. Hier kann in die vorindustrielle Geschichte des Handwerks eingetaucht werden. Zur Erinnerung können sich Besucherinnen und Besucher auch mit Pfefferkuchen versorgen.