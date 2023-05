Die Kaufleute sind unzufrieden. Die einheimischen und, schlimmer noch für eine Messestadt, die auswärtigen Kaufleute. Geschäfte bei Wind und Wetter unter freiem Himmel abzuschließen, ist nicht mehr zeitgemäß. Doch Geld ist nach dem 30-jährigen Krieg in Leipzig knapp, und so beschließt der Rat, erstmal eine Bretterbude vor der Waage auf dem Markt zu errichten. Nicht sehr komfortabel, aber die Händler können wenigstens im Trockenen ihre Geschäfte per Handschlag besiegeln. Nach den Messen wird die Hütte abgebaut.

Der Brauch, Geschäfte in trockene Tücher zu bringen, während man selbst im Trockenen steht, kommt Mitte des 13. Jahrhunderts auf. Im Hause der Familie van der Beurze in der flandrischen Hafenstadt Brügge treffen sich nach der Überlieferung erstmals Kaufleute, um Geschäfte zu tätigen. Von da aus verbreiten sich der Name, die Idee und später eigens errichtete Gebäude durch ganz Europa. Leipzig ist da ein Nachzügler, als der Rat am 6. Mai 1678 beschließt, auch eine Börse zu errichten.