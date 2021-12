Alles atmet Verlassenheit. Eine Verlassenheit, die untypisch ist für das Conne Island und in der sich doch etwas wiederfindet von dem Grundgefühl, von dem einige der Protagonistinnen in dem Buch erzählen. Zum Beispiel beschreibt Marie: "Das Island, da kann ich hingehen und dann treffe ich Leute, die vielleicht genauso lost sind wie ich. Ich kann irgendwelche Sachen machen, oder ich kann einfach nur herumsitzen. Ich kann da einfach sein, ohne dass ich etwas konsumieren muss oder sonst irgendetwas machen muss. Ich kann auch Teil von geilen Konzerten sein." Sie hat das Conne Island auch als Ort wahrgenommen, wo verschiedene Positionen nebeneinander existieren können, sagt Marie.

Gesellschaftliches Engagement gehört beim Conne Island mit dazu, manchmal auch mit Augenzwinkern Bildrechte: dpa

In erster Linie sind es Erzählungen von mehr oder weniger jungen Menschen, die mehr oder weniger politisiert worden sind. Die sich in den 90er-Jahren Prügeleien mit Neonazis geliefert und das Viertel gegen Rechtsextreme verteidigt haben. Und die sich, als das Finanzamt einmal damit drohte, dem Verein die Gemeinnützigkeit abzusprechen, dagegen auf ganz eigene Art zur Wehr gesetzt haben, erzählt Hannes Schneider. "Dann sind wir einfach mit drei-, vierhundert Leuten ins Finanzamt reingegangen und haben Konfetti mitgenommen und haben gesagt, wir würden jetzt gern mit der zuständigen Person reden. Und die einen sind halt in die Teeküche und haben sich am Sekt im Kühlschrank bedient, und die anderen sind halt durchs Haus gelaufen und haben geguckt, was da so ist."