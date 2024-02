"Der kleine Prinz" – die Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry kennt sicher jeder: ein kleiner Planet, ein Prinz, eine Blume, eine Schlange, Gut und Böse, die alles überwindende Liebe ... Kann man da noch was Neues hinzufügen? Klar. Im Harztheater Halberstadt gibt es eine getanzte Version, die sich an das kleine wie an das große Publikum wendet. Und gerade das berühmteste Zitat aus "Der kleine Prinz" ist der Schlüssel: "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Denn etwas über den Tanz zum Ausdruck zu bringen, dazu braucht man nicht nur den Körper – sondern auch Gefühl. Die Choreografie in Halberstadt soll sich in Ihr Herz tanzen, auf einer farbenprächtig und liebevoll ausgestatteten Bühne.