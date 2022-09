Entlang der Saale kann man in Halle stundenlang wandern und spazierengehen. Einen guten Ausgangspunkt für eine Herbstwanderung bietet beispielsweise die Ziegelwiese mit ihrer großen Wasserfontäne. Entlang am Riveufer, vorbei an hohen Felsen bis zur berühmten über der Saale thronenden Burg Giebichenstein. Weiter der Saalepromenade folgend gelangt man schließlich zu den Brandbergen, einer langgestreckten Felsenformation samt begehbarer Höhle. Am Ende der Saalepromenade wartet die kühn geschwungene Forstwerderbrücke, von der aus man zur naheliegenden Straßenbahnhaltestelle in Trotha gelangt.