Angehende Künstlerinnen und Künstler werden in den Sommerferien im Museum der bildenden Künste auf ihre Kosten kommen. Tierische Kunstwerke inpirieren zu eigenen Arbeiten als Upcycling-Figuren. In der Ausstellung "Unterschätzt. Künstlerinnen um 1900" lernt man die Aquarelltechnik kennen und kann diese danach selbst einsetzen. Und das Museum kann als Spielwiese erobert werden, hier dürfen Kinder endlich eínmal in den hallenden Räumen laut singen oder als eigenes Kunstwerk in Ausstellungsräumen agieren.

Das Museum für bildende Künste in Leipzig wird im Sommer zum Erlebnisort für Kinder. Bildrechte: dpa