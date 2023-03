Der Botanische Garten Leipzig lässt sich abends bei Führungen in mystisch-nächtlichem Flair erleben. Anders als tagsüber werden die tropischen Pflanzen in den Gewächshäusern dann zum Teil bunt beleuchtet und im Schmetterlingshaus fliegen die bunten Falter nicht in der Luft, sondern "schlafen" kopfüber an der Unterseite von Blättern.

Der Botanische Garten ist nachts normalerweise geschlossen, für Führungen wird eine Ausnahme gemacht. Bildrechte: dpa