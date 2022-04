An Ostersonntag bietet das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig eine Familienführung am Völkerschlachtdenkmal an.

An Ostersonntag bietet das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig eine Familienführung am Völkerschlachtdenkmal an. Bildrechte: MDR/Felicitas Förster

Zu Ostern hat das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig ein eigenes Programm auf die Beine gestellt, das nicht nur in den Räumlichkeiten in der Leipziger Innenstadt zum Entdecken der Stadtgeschichte einlädt. Bei einem unterhaltsamen Stadtspaziergang geht es für Krimi-Fans am Ostersonntag von Barthels Hof, dem Thomaskirchhof bis zum Burgplatz. Für Kinder ist besonders die Familienführung unter dem Motto "Und was sammelst du?" im Forum 1813 am Völkerschlachtdenkmal spannend, bei der sie die 10 spannendsten Objekte aus dem Museum kennenlernen können – und sich hinterher auf dem historischen Areal austoben!

Das idyllische Schloss Hubertusburg in Wermsdorf ist umgeben von einem Naherholungsgebiet, dem Wermsdorfer Wald und mehreren Seen. Wer an Ostern raus in die Natur will, gelangt auf verschiedenen Wanderwegen zum größten Rokoko-Schloss Sachsens und einem der monumentalsten Jagdschlösser Europas. Die märchenhafte Schlossanlage eignet sich für einen ausgiebigen Spaziergang und bietet auch für Kinder einiges zu entdecken. An Ostersamstag findet ein Osterkonzert mit Orgel und Piccolo-Trompete im Ovalsaal des Schlosses statt, bei einer Führung an Ostersonntag können einige Räume des Hauptgebäudes und die Kirche besichtigt werden.