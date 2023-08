Der Verein LeseLust Leipzig e.V. veranstaltet in diesem Jahr Anfang August erneut ein Vorlesefest für Kinder. Die Lesewiese im Clara-Zetkin-Park neben dem Musikpavillon wird zum Schauplatz dieses besonderen Events. Vorlesepat*innen des Vereins LeseLust Leipzig e.V. sowie andere buchbegeisterte Menschen werden täglich von 10 bis 18 Uhr Geschichten vorlesen. Gleichzeitig laden Aktionen zum Mitmachen ein: In der Buch-Werkstatt vom Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek können am Donnerstag kleine Bücher hergestellt werden, in der Bleilaus-Werkstatt des Haus Steinstraße e.V. wird collagiert. Am musikalischen Samstag können Kinder eigene kleine Instrumente basteln.