Grassi Museum für Angewandte Kunst

Johannisplatz 5-11

04103 Leipzig



Experimentieren beim Emaillieren

25. Juni und 4. Juli 2024, 14-16:30 Uhr

Tasten und Raten rund ums Material Glas; danach wird pulverisiertes Glas in vielen Farben auf Kupfer aufgeschmolzen. Es entstehen emaillierte Türschildchen und Anhänger mit Ute Thieme. Von 9 bis 14 Jahren.



Kosten: 3 Euro mit/5 Euro ohne Ferienpass



A Chair for my Phone

27. Juni und 2. Juli 2024, 14-16:30 Uhr

Alle möglichen und unmöglichen Stuhlmodelle der Ausstellung regen an zum Finden einer eigenen, originellen Stuhl-Form im Kleinformat: Ablage, Sessel oder gar Thron fürs Mobilfunkgerät. Ab 10 Jahren.



Kosten: 3 Euro mit/5 Euro ohne Ferienpass



Kein Elefant im Prozellanladen?

10. und 11. Juli 2024, 10-11:30 Uhr

Gemeinsame Entdeckungstour mit einem Suchspiel in der Sonderausstellung "Beflügelndes Fieber". Danach werden in der Kreativwerkstatt Teller oder Tassen mit Porzellanfarben bemalt; mit Sebastian Hainsch, ab 6 Jahren, geeignet für Familien.



Kosten: 3 Euro mit/5 Euro ohne Ferienpass, Erwachsene 10 €



LEGO-Baustudio (Zwei-Tages-Kurs)

23./24. Juli; 25./26. Juli; 30./31. Juli 2024, 10-15 Uhr

Tausende Legosteine warten auf elegante Entwürfe und fantasievolle Gestaltung! Inspiriert durch Formen und Farben in der Ausstellung "A CHAIR AND YOU" entstehen neue Kreationen mit eigener Handschrift. Mit Uwe Fischer, 2-Tages-Workshop. Ab 10 Jahren.



Kosten: 36 Euro mit/40 Euro ohne Ferienpass



