Filmdreh, Streetdance und mehr Winterferien in Halle und Leipzig: Zehn Tipps für kreative Kinder

02. Februar 2024, 14:20 Uhr

Am 5. Februar starten die Winterferien 2024 in Sachsen-Anhalt, am 12. Februar ist es in Sachsen soweit. In diesen Wochen können Kinder und Familien in der Region Halle und Leipzig viel erleben: Neben kreativen Angeboten wie Basteln, eine Zeitung mitgestalten oder einem Workshop zu Druckkunst gibt es spannende Ausstellungen, in denen z.B. die Welt der Gefühle erkundet werden kann. Das Planetarium Halle lädt zu einer Sternenreise und die LutherMuseen zum Filmdreh ein. Zehn Tipps für ein abwechslungsreiches Ferienprogramm – inklusive Infos zu Adressen, Öffnungszeiten und Terminen.