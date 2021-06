Architektur erinnert an ein Schiff

Die runden maritimen Fenster in der Mauer der Konsum-Zentrale erinnern an Bullaugen. Bildrechte: IMAGO / Busse Auf virtuose Art und Weise spielt die Architektur von Fritz Höger mit der maritimen Symbolik. So gibt es an der Straßenfront sogenannte Schüssel-Scheiben, die an Bullaugen erinnern. Zum anderen verweisen vergoldete Klinker am Eingangsportal an die Schulterstücke von Schiffsoffizieren. Im Treppenhaus wiederum reflektieren die Majolikafliesen das Blaugrün des Ozeans – und da kommt Gunnar Volkmann regelrecht ins Schwärmen: "Es empfängt einen ein Rausch der Sinne, wo die Farben und auch die Detailfreude einen regelrecht anspringt".

Historische Atmosphäre spürbar

Das Treppenhaus führte im ersten Stock unmittelbar in die Räume des Vorstandes mit fantastischen Wandvertäfelungen und riesigen schweren Schreibtischen, schwärmt Volkmann weiter. Man sehe den Vorstandsvorsitzenden mit der Zigarre in der Hand geradezu vor sich. Wie ein Schmuckkästchen ist das Vorstandsbüro ausgeschlagen, mit tropischen Hölzern und edlem Parkett.

Von dort aus gelangt man zu den lichtdurchfluteten Festsälen im Stockwerk darüber – und die werden immer noch für Tagungen und Feiern genutzt. Einen besonderen Charme hat vor allem die ausladende Dachterrasse. Sie erinnert an die Kommandobrücke eines Ozeandampfers. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf den Stadtteilpark und den Karl-Heine-Kanal, der sich durch das Areal schlängelt. Die Festsäle im 2. Stockwerk werden bis heute für Tagungen und Feiern genutzt. Bildrechte: W&V Architekten GmbH/Nils A. Petersen

Aus Konsumzentrale wird Kreativcampus

Die geschichtsträchtige Konsumzentrale soll nun fit gemacht werden für die Nutzung im 21. Jahrhundert. So wird hier in den nächsten Jahren ein modernes Kreativ- und Dienstleistungszentrum entstehen. Vor allem die Lagergebäude im Innenhof müssen umgebaut werden – und das geht nicht ohne behutsame Eingriffe in die denkmalgeschützte Bausubstanz.

Da es in den Lagern keine Aussicht gebe, werde man in bestimmten Bereichen die Fassade öffnen, um die Belichtungssituation zu verbessern, erklärt Architekt Volkmann. Außerdem wird das Ensemble mit einem Neubau komplettiert. Als Basis dient das eingeschossige Lager aus den 30er-Jahren. Darüber entstehen weitere Obergeschosse, die die Architektursprache von Fritz Höger sensibel in die Gegenwart übersetzen.

Neue Arbeitsplätze in Plagwitz

Das neue Herz des umgebauten Ensembles wird jedoch der Innenhof. Bislang wird er als Parkplatz genutzt. Doch künftig gibt es hier eine Art Piazza mit Grünflächen und Bänken zum Verweilen. Und die rund 1.200 Menschen, die dann hier arbeiten werden, die tun das ihrige zur Belebung der neuen Piazza.

Man wird in fünf Jahren hier eintreten, und das wird ein Gewimmel sein in diesem Hof. Es werden ganz, ganz viele Leute hier arbeiten und miteinander auf diesem Campus zusammen sein. Architekt Gunnar Volkmann

Das Gebäude der ehemaligen Konsumzentrale ist 150 Meter lang und erinnert an einen riesigen Dampfer. Bildrechte: dpa

Transparente und offene Architektur