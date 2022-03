Mehr Informationen Das Projekt "Mirror:Mirror" besteht aus drei Projektteilen:

1. Theater-Planspiel "On the other side"

2. Spiele-App fürs Handy "Tracing remembrance"

3. Stadtteilprojekt "The future is yours – Die Zukunft gehört dir"



Ein Projekt des Theaters der Jungen Welt Leipzig in Kooperation mit der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig und der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig



Team:

Dramaturgie: Florian Heller

Produktionsleitung und Social Media: Anja Stopp

Theatervermittlung: Thomas Blum



"Mirror:Mirror" wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und dem Bundesministerium der Finanzen gefördert.