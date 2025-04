Am 22. Mai 1813 wurde der Komponist Richard Wagner in Leipzig geboren, im Gasthaus "Zum Roten und Weißen Löwen" am Leipziger Brühl. An der Stelle befindet sich heute ein großes Einkaufszentrum, die Höfe am Brühl. Heute erinnert hier eine Gedenktafel an den Komponisten. In der Nähe befindet sich das Café Wagner, gleich am Richard-Wagner-Platz. Direkt darüber hat der Leipziger Richard-Wagner-Verband seinen Sitz, der dort eine kleine Vereinsbibliothek zusammengetragen hat. Immer wieder gab es auch Pläne für ein kleines Museum. Diese wurden jedoch verhindert, vor allem weil Richard Wagner überzeugter Antisemit und eng mit dem Nationalsozialismus verbunden war.

Bildrechte: IMAGO / United Archives International