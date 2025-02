Das Schillerhaus ist das älteste erhaltene Bauernhaus in der Region und die älteste Literaturgedenkstätte Deutschlands. 1717 wurde es als Wohnstallhaus gebaut. Der Bauer Christoph Schneider ließ die Ställe in Kammern umbauen und bot sie Sommergästen an. Einer von ihnen war Friedrich Schiller, der hier im Sommer 1785 als 25-Jähriger residierte und während dieser Zeit unter anderem die "Ode an die Freude" geschrieben hat.